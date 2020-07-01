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Від COVID-19 помер брат ексочільника Львівського військового госпіталю

Ольга Денисяка

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У Черкасах від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, помер 52-річний лікар-хірург Олег Гайда – брат ексочільника Львівського військового госпіталю Івана Гайди, який два тижні тому помер від COVID-19. Про це повідомили на сторінці у Facebook «Лікарі України разом», передає Львівський портал.

 

У Черкасах помер завідувач хірургічного відділення філії №2 консультативно-діагностичної поліклініки Олег Михайлович Гайда.

Життя 52-річного хірурга забрало ускладнення, викликане коронавірусом.

Зазначимо, що 18 червня від ускладнення коронавірусної хвороби помер брат Олега Михайловича, начальник Військово-медичного клінічного центру західного регіону Іван Гайда.

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