На дотримання карантину перевірили громадський транспорт Львова. Які результати?

За вівторок, 30 червня, у Львові моніторингові групи перевірили понад 400 одиниць громадського транспорту на дотримання карантинних обмежень. За один день перевірок у салонах транспортних засобів було виявлено понад 90 людей без масок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначимо у Львові створені мобільні групи, які перевіряють дотримання карантинних заходів у місті. Так, за участю представників патрульної поліції, Укртрансбезпеки і управління транспорту ЛМР та моніторингових груп ЛКП «Львівелектротранс» проводиться перевірка дотримання карантинних обмежень у громадському транспорті.

Так, за 30 червня було обстежено 413 транспортних засобів. З них – 218 автобусів та 195 одиниць електротранспорту (трамваї і тролейбуси). Під час перевірки було зафіксовано 317 стоячих пасажирів, 94 пасажири без масок і 2 водіїв без масок.

Нагадаємо, при перевезенні стоячих пасажирів, відсутності засобів індивідуального захисту як у пасажирів, так у водія поліція складає акт про вчинення адміністративного правопорушення. Він несе за собою штраф в розмірі від 17 до 34 тис. грн для водія і від 34 до 170 тис. грн для перевізника.

Як відомо, у Львові громадський транспорт й надалі працює у режимі спецперевезень, але кількість автобусів на маршрутах з 16 червня почали збільшувати.