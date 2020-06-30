Стрілянина у Львові: медики показали, як витягували кулю з легень чоловіка (18+)

Нещодавно у Львові 64-річний чоловік стріляв із пістолета у свого сина, а потім пустив кулю собі у голову. Батько загинув, а його 41-річного сина госпіталізували. Медики львівської лікарні швидкої допомоги кажуть, що потерпілий народився у сорочці, а також показали, як витягували із його легені свинцеву кулю. Про це повідомляє Львівський портал.

Інцидент стався 25 червня в одній із багатоповерхівок на вул. Погулянка. Між 64-річним львів’янином і його 41-річним сином виник конфлікт, під час якого батько вистрелив із травматичного пістолета «Форт» синові у шию, а потім випустив кулю собі у голову.

На місце приїхала «швидка», яка відразу почала надавати пораненим першу допомогу, а згодом їх госпіталізували.

Як повідомив головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук, стан обох чоловік був критичним. Батька врятувати не вдалося – він помер на наступний день після операції. Натомість 41-річний чоловік вижив.

«Про сина можна сказати: «народився у сорочці». Свинцева куля пролетіла над ключицею зліва, дивом не зачепивши ані підключичну артерію, ані судини дуги аорти, і застрягла в правій легені. Операція пройшла успішно, але пацієнт у реанімації, стан – вкрай важкий. Наразі робимо все можливе, аби він жив», – написав у Facebook Олег Самчук і опублікував відео, на якому видно, як хірурги витягують кулю із легені пацієнта.

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Відео: Олег Самчук