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У Львові чоловік вистрелив сину у шию, а собі у голову

Андрій Котенський

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У Львові чоловік вистрелив сину у шию, а собі у голову. Обидвох поранених медики госпіталізували до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

 

За даними правоохоронців, 25 червня, близько 18.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про отриманий виклик на «вогнепальне поранення».

Першими за вказаною адресою, в один із будинків на вулиці Погулянка у Львові, прибули патрульні поліцейські, котрі разом з медиками надали першу допомогу пораненим.

Попередньо встановлено, що між мешканцями квартири – 64-річним чоловіком та його сином, віком 41 рік, виник конфлікт, під час якого батько вистрелив з травматичного пістолета «Форт» синові в шию, після чого здійснив постріл собі у голову.

Обидвох поранених медики госпіталізували. На місці події працює слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Личаківського відділу поліції. Зброю вилучили на експертизу.

Винуватцю загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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