Поліція впіймала зловмисників, які на Пустомитівщині вбили колишнього сільського голову

Сьогодні, 30 червня, правоохоронці спіймали двох чоловіків, яких підозрюють у розбійному нападі та жорстокому вбивстві колишнього сільського голови на Пустомитівщині. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Спецпризначенці затримали зловмисників у Львові та на Закарпатті. Ними виявились двоє львів’ян віком 26 та 29 років. Їх обвинувачують у розбійному нападі на будинок та жорстокому вбивстві людини.

«Завдяки злагодженій оперативників, слідчих, співробітників інших служб поліції Львівщини встановлено, що до скоєння злочину причетні двоє львів’ян. Сьогодні, 30 червня, їх доставили для проведення слідчих дій. Були проведені санкціоновані обшуки, під час яких поліцейські вилучили речові докази причетності зловмисників до вчинення розбійного нападу та вбивства. Вирішуються питання щодо обрання їм запобіжних заходів та повідомлення про підозри у вчиненні злочинів. Також ми перевіряємо причетність зловмисників до вчинення інших кримінальних правопорушень», – розповів очільник Нацполіції Львівщини Василь Віконський.

Зазначимо, що злочин стався у ніч на 21 червня. У будинок на Пустомитівщині, де проживали 63-річний чоловік та його 56-річна дружина, увірвалися зловмисники у масках. Вони зв’язали і жорстоко побили господарів, забрали гроші та ювелірні вироби, після чого втекли. Від отриманих травм чоловік помер на місці події, його дружина отримала травми.

Як писав Львівський портал, за неофіційними даними, йдеться про колишнього голову села Миклашів і його дружину.

За цим фактом відкрито кримінальні провадження за п.п.6, 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ч.4 ст.187 (розбій) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: поліція Львівщини