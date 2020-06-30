Опитування показало, за кого б проголосували українці, якби зараз відбулись президентські вибори

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, то 35% українців, які вже визначилися з вибором, віддали би свої голоси за чинного главу держави Володимира Зеленського. Такі результати опитування «Центру Разумкова», яке було проведе з 17 по 24 червня.

Згідно із опитування, якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський – 35% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. За співголову парламентської фракції «Опозиційна платформа – За життя» Юрія Бойка віддали свої голоси 20%, а за експрезидента та лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка – 16% респондентів.

Крім цього, згідно із результатами опитування, за лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко віддали свої голоси 8% українців, за лідера партії «Сила і честь» Ігоря Смешка – 4% людей, за Анатолія Гриценка – 3%, за Руслана Кошулинського – 2%, за Олександра Вілкула – 2% та за лідера Радикальної партії Олега Ляшка –1%.

Натисніть на зображення для його збільшення

Також у «Центрі Разумкова» інформують, якщо зараз відбувався другий тур президентських виборів, і до нього, як і в 2019 році, вийшли б Володимир Зеленський та Петро Порошенко, то за чинного главу держави проголосували 70% українців, а за Порошенка – 30%.

Як повідомляв Львівський портал, з часу обрання Президентом України Володимира Зеленського його підтримка впала до рекордно низьких 38%. Дії гаранта вперше не схвалює більшість.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 24 червня 2020 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Фото: Радіо Свобода