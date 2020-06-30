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«Нове обличчя кордону». Для трьох пунктів пропуску на Львівщині шукають працівників

Вероніка Рой

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З 1 липня стартує набір до лав Держприкордонслужби у рамках проєкту «Нове обличчя кордону».  Зокрема, нових прикордонників шукають і для трьох пунктів пропуску на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДПСУ.

 

Набір прикордонників відбуватиметься з 1 по 26 липня. Зокрема, конкурс оголошується на посади для доукомплектування відділів прикордонної служби: Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ», відділів прикордонної служби «Львів» та «Рава-Руська» Львівського прикордонного загону, а також відділу прикордонної служби «Краківець» Мостиського прикордонного загону.

Участь у проєкті можуть взяти як діючі військовослужбовці Держприкордонслужби, так і громадяни України призивного віку з числа цивільної молоді.

З детальним переліком посад можна ознайомитися на офіційному вебсайті Держприкордонслужби. А подати заявку можна за посиланням: https://newface.dpsu.gov.ua/.

Фото: ДПС

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