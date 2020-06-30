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На Стрийщині судять сільського голову, який незаконно виписував собі премії

Ольга Денисяка

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Сільський голова зі Стрийщини самостійно підписував та видавав накази про власне преміювання. Таким чином він незаконно привласнив майже 90 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прокуратурі Львівщини.

 

За версією слідства, сільський голова зі Стрийщини підписував та видавав накази про власне преміювання без необхідного для цього рішення пленарної сесії. У такий спосіб чиновник привласнив майже 90 тисяч гривень.

Його дії кваліфікували, як привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

«Наразі завершено досудове розслідування, а обвинувальний акт скеровано до суду. Крім цього, прокурори заявили цивільний позов з метою стягнення з фігуранта завданих збитків», – йдеться в повідомленні.

За вчинене чоловіку загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

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