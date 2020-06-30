На Стрийщині судять сільського голову, який незаконно виписував собі премії

Сільський голова зі Стрийщини самостійно підписував та видавав накази про власне преміювання. Таким чином він незаконно привласнив майже 90 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прокуратурі Львівщини.

За версією слідства, сільський голова зі Стрийщини підписував та видавав накази про власне преміювання без необхідного для цього рішення пленарної сесії. У такий спосіб чиновник привласнив майже 90 тисяч гривень.

Його дії кваліфікували, як привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

«Наразі завершено досудове розслідування, а обвинувальний акт скеровано до суду. Крім цього, прокурори заявили цивільний позов з метою стягнення з фігуранта завданих збитків», – йдеться в повідомленні.

За вчинене чоловіку загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.