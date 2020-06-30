66-річний львів’янин постраждав під час пожежі у власній квартирі

В понеділок ввечері, 29 червня, під час пожежі у власній квартирі на вул. Єрошенка, 2 продуктами горіння отруївся 66-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Пожежа виникла орієнтовно о 20:06 год. у квартирі на п’ятому поверсі 5-поверхового будинку на вул. Єрошенка, 2, що у Шевченківському районі Львова.

На місце негайно прибуло 11 рятувальників, які почали гасити полум’я.

Внаслідок пожежі продуктами горіння отруївся 66-річний власник помешкання. Його доправили у лікарню.

Ліквідували займання у квартирі о 20:23 год. Вогонь знищив частину речей домашнього вжитку.

Наразі причини виникнення пожежі встановлюються.