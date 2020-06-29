В Україні з 1 липня зростає вартість доставки газу. Найбільше платитимуть жителі Львівщини

Із 1 липня в Україні відбудеться друга фаза підвищення тарифів за розподіл газу. Вартість доставки палива в платіжках в середньому зросте на 9,4%. Найвищі тарифи підготували для жителів Львівщини, а найнижчі – для киян. Такі дані оприлюднив консультаційний центр для населення Газ. Правда, передає кореспондент Львівського порталу.

Із липня тарифи планували збільшити одразу на 20%. Однак 24 червня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) внесла корективи до свого торішнього рішення.

На рішення НКРЕКП вплинув світовий обвал цін на газ.

Мало того стало відомо, що взагалі не зміниться тариф для Київгазу, Донецькоблгазу, Коростишівгазу, Кременчукгазу, Тернопільміськгазу та Харківміськгазу.

Натомість істотно подорожчає доставка газу для клієнтів Мелітопольгазу (до 1,31 грн), Одесагазу (79 коп), Уманьгазу (1 грн), Гадячгазу (1,06 грн) та Запоріжгазу (64 коп за кубометр без ПДВ).

Згідно оприлюдненими даними, у «Львівгазі» вартість доставки із 1 липня зросте на 10% і становитиме – 990 грн за 1000 м.куб газу на місяць. У ТОВ «Спектргазі», який також постачає блакитне паливо жителям Львівщини, вартість доставки підскочила майже на 40% до 2730 грн за 1000 м.куб газу на місяць. У той же час у «Київгазі» ціна доставки газу всього – 280 грн за 1000 м.куб газу на місяць.

До трійки найдорожчих тарифів на послуги розподілу природного газу для облгазів також увійшли Івано-Франківщина та Тернопільщина.

Раніше Львівський портал повідомляв, що із січня 2020 року мешканці Львівщини починають отримувати дві платіжки за газ: одну – за його споживання, іншу — за транспортування.

У Львові найдорожча вартість доставки газу споживачам.