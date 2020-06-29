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На кордоні з Польщею затримали групу нелегальних мігрантів

Андрій Котенський

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На Львівщині прикордонники затримали нелегальних «мандрівників», які під покровом ночі пробиралися через українсько-польський кордон. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону/

 

За даними відомства, 29 червня, близько третьої години ночі прикордонний наряд відділу «Шегині» за допомогою тепловізійного пристрою помітив три обриси, що рухалися в бік кордону. Невдовзі вартові кордону розшукали та, за 50 метрів до держрубежу, затримали невідомих.

Чоловіки не мали жодних документів і стверджували, що усі троє являються громадянами Сирії. З метою працевлаштування вирішили потрапити до країн ЄС.

Затриманих доставили до прикордонного підрозділу для складання документів про адмінправопорушення. Рішення щодо спроби порушення державного кордону прийматиме суд.

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