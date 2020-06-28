На Стрийщині в ДТП загинув скутерист

У суботу, 27 червня, у Стрийському районі скутер влетів бетонний блок. В результаті ДТП загинув 45-річний водій двоколісного. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

За інформацією департаменту, ДТП сталася близько 20 год. у с. Гірне Стрийського району. 45-річний водій скутера не впорався з керуванням та в’їхав у бетонний блок. У результаті ДТП водій двоколісного від отриманих травм загинув на місці події.

Обставини події встановлюються.