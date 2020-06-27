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Україна – серед країн з високими темпами поширення COVID-19

Вероніка Рой

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Україна потрапила у перелік країн з високими темпами поширення коронавірусної інфекції. Про це йдеться у Тelegram-каналі Коронавірус-інфо.

 

«Україна потрапила у перелік країн з високими темпами поширення COVID-19. У цьому списку також опинилися Албанія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Північна Македонія, Казахстан, Киргизстан, Косово, Молдова і Швеція», – мовиться у повідомленні.

Щоб кількість захворювань не сягала критичної позначки, українцям варто дотримуватися рекомендацій МОЗ, стежити за особистою гігієною та не забувати про те, що карантин досі діє.

Станом на ранок 27 червня в Україні підтверджено 42 065 випадків COVID-19. З них 948 – за останню добу. Очільник МОЗ вважає, що ріст захворюваності на COVID-19, який спостерігається у країні останні тижні, не пов’язаний зі збільшенням кількості тестувань. Адже число людей, котрі звертаються з ознаками COVID-19, з кожним днем продовжує зростати.

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