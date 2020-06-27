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У Стрийському парку велопатруль затримав неповнолітнього скутериста під наркотиками

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 26 червня, у Стрийському парку у Львові велопатруль затримали неповнолітнього скутериста, котрий був під дією наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

 

Велоекіпаж у Стрийському парку помітив скутер, водій якого був без шолому і їхав у пішохідній зоні. Відтак вони зупинили транспортний засіб зупинили і під час спілкування з неповнолітнім водієм патрульні помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння.

«Хлопець повідомив, що батьки позбавлені опіки, тому патрульні зателефонували до закладу, де він навчається. Також юнака запросили до медичного закладу на перевірку: туди під’їхала і його класний керівник. В її присутності хлопець пройшов перевірку на наркотестері. Він показав, що неповнолітній водій знаходився під дією амфетаміну та марихуани», – розповіли у патрульній поліції.

На неповнолітнього скутериста склали протокол за керування транспортним засобом в стані сп’яніння.

Фото: патрульна поліція Львівщини

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