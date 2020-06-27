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Шмигаль пояснив, чому призначив ексрегіонала Шкарлета виконувачем обов’язків міністра освіти

Вероніка Рой

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що новопризначений виконувач обов’язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет має «ясне бачення ситуації» і «менеджерський досвід». Про це очільник уряду заявив у інтерв’ю BBC.Україна.

 

«Пана Шкарлета при зустрічі з президентом висунули ректори як одного з кандидатів. Ми мали з ним і формальну співбесіду, і розмову щодо загальної філософії та стратегії розвитку освіти та науки… В чоловіка добре і ясне бачення, має менеджерський досвід. Це були характеристики, які зібрання провідних ректорів давали йому під час зустрічі з президентом», – пояснив Шмигаль.

На питання про відмову Верховної Ради призначати Шкарлета, очільник уряду відповів: «Як такої відмови парламенту не було. Ми говоримо про те, що виконання обов’язків міністра освіти та науки – це шанс кандидата проявити себе, свою стратегію, філософію, навички та професіоналізм».

Водночас Денис Шмигаль не зміг відповісти, як довго Шкарлет може перебувати у статусі в.о. міністра.

«Парламент вже збирається йти на канікули. А міністрів призначає парламент. Думаю, традиційний тримісячний термін – це той час, за який людина може ознайомитись із ситуацією і проявити своє бачення чи професіоналізм на посаді», – зазначив прем’єр.

Водночас він запевнив, що у справі з призначенням Сергія Шкарлета «президент ніколи на мене не тиснув і не тисне з жодних питань».

Як повідомляв Львівський портал, Кабінет міністрів призначив виконувачем обов’язків міністра освіти і науки колишнього «регіонала», ректора Чернігівського національного технічного університету Сергія Шкарлета.

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