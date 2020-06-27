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Під час пожежі на Турківщині загинув 94-річний чоловік

Вероніка Рой

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У селі в Турківському районі під час пожежі загинув 94-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

 

Пожежа в дерев’яному житловому будинку у с. Завадівка Турківського району сталася 26 червня о 08:43. О 09:00 пожежу локалізовано та о 09:16 повністю ліквідовано, але вогонь встиг знищити речі домашнього вжитку. На місці пожежі виявлено тіло 96-річного чоловіка.

До ліквідації пожежі було залучено трьох чоловік особового складу та одну одиницю спецтехніки.

Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.

 

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