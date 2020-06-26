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У Львові пом’янули полковника Івана Гайду, який помер від коронавірусу

Андрій Котенський

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У Храмі Святого Архистратига Михаїла Національної академії сухопутних військ відбулася поминальна літургія за начальником Військово-медичного клінічного центру Західного регіону полковником Іваном Гайдою, який помер від ускладнень коронавірусу. Очолив службу Преосвященніший владика Степан Сус. Про це Львівському порталу повідомили у пресесслужбі Національної академії СВ.

 

Віддати шану померлому та помолитися за упокій його душі прийшло керівництво навчального закладу. Через карантинні вимоги кількість присутніх у храмі була обмежена. Тому для всіх охочих було організовано можливість долучитися до спільної молитви на вулиці біля церкви, а також за допомогою онлайн-трансляції.

«Сьогодні минає дев’ять днів, як полковника Івана Михайловича Гайди немає з нами. Але пам’ять про нього жива, як і жива наша вдячність за його жертовну працю в ім’я збереження здоров’я військовослужбовців», – зазначив начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Довідка

Іван Гайда народився 7 грудня 1961 в селі Бариш на Тернопільщині. Був полковником медичної служби Збройних Сил України, лікарем вищої категорії та начальником Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, що розташований у Львові.

Навчався в Івано-Франківському технічному училищі №1. Пізніше – на лікувальному факультеті Івано-Франківського медичного інституту та військово-медичному факультеті (Куйбишевський медичний інститут). Також мав ступінь магістра за спеціальністю «Державне управління».

У 2002–2010 роках був заступником начальника Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, опісля – начальником Центру. У 2014 році йому присвоєно звання заслуженого працівника охорони здоров’я України. У 2015 році нагороджений орденом Данила Галицького.

19 червня 2020 року указом Президента України полковника Гайду Івана Михайловича нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (посмертно).

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