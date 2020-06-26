При ліцеї імені Героїв Крут на Пасічній збудують басейн

У Львівському державному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут (вул. Пасічна, 68) облаштують критий спортивний басейн. Відповідне рішення сьогодні, 26 червня, прийняли під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

«Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво Комунальним закладом Львівської обласної ради «Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут» критого спортивного басейну на вул. Пасічній, 68 у м. Львові», – мовиться у рішенні виконкому.

У містобудівних умовах зазначається, що басейн зводитимуть на земельній ділянці площею 3,8 га. Передбачено, що земельну ділянку забудують на 5,6%. Висота будівлі не перевищуватиме 12,05 м.

Ліцей імені Героїв Крут має звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Раніше Львівський портал писав, що у кожному районі Львова хочуть облаштувати басейни.