У Львові хочуть збудувати шість басейнів

У кожному районі Львова хочуть облаштувати басейни. Яким чином це робитимуть – коштом міста, інвесторів, у співпраці з забудовниками – наразі ще невідомо. Втім у мерії сподіваються перші роботи розпочати вже у 2020 році. Про це сьогодні, 25 жовтня, йшлося під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що мерія уже знайшла земельні ділянки, де можна збудувати шість басейнів. Проте за які кошти це робити, наразі невідомо. Найближчим часом посадовці мають напрацювати «дорожню карту» і розглянути всі можливі варіанти розвитку цієї ідеї.

«Я б дуже хотів, щоб ми визначили по кожній ділянці дорожню карту: чи робимо це в партнерстві, чи підтримуємо забудовника, який хоче збудувати басейн і використовувати його з 7:00 до 9:00 години ранку, а потім – з 17:00 до 22:00 години, а в інший час там займатимуться наші діти. Чи, можливо, якийсь басейн треба нам як місту збудувати самостійно, бюджетним коштом», – зазначив Садовий.

Він також додав, що місто готове долучитися до відновлення спорткомплексу «Динамо», що на вул. Стуса. Але для цього потрібна згода його керівництва і профільного міністерства.

Нагадаємо, що спорткомплексом «Динамо» опікується ГО «Львівська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо». Торік взимку міськрада видала їй дозвіл на масштабну реконструкцію закладу, який тривалий час перебуває у занедбаному стані. Тут мали відновити три басейни: один – для професійних плавців, ще два – мали об’єднати у розважально-відпочинкову зону. Всі роботи мали завершити влітку 2019-го, однак «переродження» «Динамо» дотепер так і не відбулось.

Додамо, що зараз у навчальних закладах Львова існує 28 басейнів, 24 із яких знаходяться у школах. Діючими є 19 басейнів, ще 9 потребують капітального ремонту.