Кожен третій українець вірить, що коронавірус був розроблений навмисно, – опитування

Кожен третій опитаний громадянин України вважає, що новий коронавірус спеціально розробили і навмисно поширили у світі для зменшення чисельності населення чи завдання шкоди окремим країнам. Про це йдеться у соціологічному дослідженні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного з 31 травня до 4 червня 2020 року, передає Львівський портал.

Респондентів просили обрати одне з трьох тверджень про походження коронавірусу та його поширення у світі.

Так, найбільше респондентів – кожен третій, 36,7% – обрали варіант, що коронавірус був «спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та/чи завдання шкоди окремим країнам».

Ще 29,3% обрали варіант, що коронавірус «зроблений штучно у лабораторії, але його поширення у світі було випадковістю».

Таким чином, 66% респондентів обрали один з двох варіантів, який означає штучне походження коронавірусу.

17,6% опитаних обрали варіант, що коронавірус з’явився природним шляхом і потім поширився на світ. Також 12,7% не змогли відповісти, а 3,7% обрали б інші варіанти.

Водночас респондентів, які вважали коронавірус створеним у лабораторії, але поширеним випадково, запитували, в якій країні зробили вірус. Опитуваним не пропонували варіантів відповіді. Більшість – 70% – вважають, що коронавірус створили у Китаї, ще 5% – у США та 3% – у Росії.

49% українців, які впевнені у спеціальному поширенні вірусу, не змогли відповісти на питання, хто розробив коронавірус. 26% вважають, що за розробку та поширення відповідальний Китай, 11% – США та 2% – Росія.

Опитування проводили з 31 травня до 4 червня 2020 року методом САТІ. Загалом провели 2000 інтерв’ю, вибірка репрезентативна для дорослого населення України від 18 років. До вибірки не входять окупований Донбас та Крим. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%, 2,1% – для показників, близьких до 25%, 1,4% – для показників, близьких до 10%.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 26 червня в Україні вже підтверджено 41 117 випадків COVID-19. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено рекордні 1109 випадків.

Зокрема, на Львівщині зафіксовано 4836 інфікованих коронавірусом. За останню добу кількість хворих зросла на 209 осіб.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.