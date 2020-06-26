Як виглядатиме після реконструкції згорілий Центр реабілітації АТОвців у Львові. Візуалізація

Місто збирається відновити знищений вогнем Центр реабілітації учасників АТО «Фенікс» (вулиця Кульпарківська, 95). На засіданні виконавчого комітету Львівської міськради 26 червня презентували концепцію оновлення будівлі, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами начальниці юридичного департаменту мерії Гелени Пайонкевич, Львівська обласна рада передала приміщення центру, яке є у її власності, у оренду Львівській міській раді. Відтак місто збирається звернутися до області за дозволом на проведення реконструкції.

Своєю чергою начальник управління архітектури та урбаністики Антон Коломєйцев розповів про те, як виглядатиме двоповерхова будівля центру «Фенікс»: перший поверх – санаторні приміщення та лікувальні зали для ветеранів АТО, спортивний зал та душові; другий – навчальні зали, простори для вишколу дітей ветеранів АТО.

Міський голова Львова Андрій Садовий зауважив, що на реконструкцію зруйнованої пожежею будівлі потрібно 5-7 млн грн, відтак місто надіється і на підтримку меценатів.

«Організації треба зараз мати приміщення, де працювати. Вони звертались до області щодо приміщень на вул. Драгоманова. Якщо будуть ускладнення – шукаємо варіант Б. У них є 7 ставок, але вони не підкріплені коштами з обласного бюджету. Пропоную при Центрі допомоги учасникам бойових дій утворити окремий підрозділ, щоб вони якомога скоріше почали працювати і мали підтримку», – сказав мер.

На основі пропозицій планують сформувати технічне завдання та оголосити тендер для пошуку проєктанта на розробку документації.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 17 квітня у Львові виникла пожежа у центрі допомоги ветеранам АТО, що на вул. Кульпарківській. Не виключено, що Центр допомоги ветеранам АТО «Фенікс», могли умисно підпалити. Згодом рятувальники показали, як гасили пожежу у Центрі допомоги.

Також ми писали про те, що для відновлення Центру допомоги ветеранам АТО «Фенікс» оголосили збір коштів.

Візуалізація: ЛМР