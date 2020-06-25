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Шістьом підозрюваним в торгівлі наркотиками на Стрийщині загрожує до 12 років тюрми

Соломія Головіна

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На Стрийщині повідомили про підозру 6 ймовірним наркоторговцям. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Погоджені Прокуратурою Львівської області підозри з новою кваліфікацією вручили шістьом членам організованої групи, які з листопада 2019 до квітня цього року здійснювали на території регіону збут «канабісу», «амфетаміну», «PVP», «бупренорфіну». Стриян затримали ще наприкінці квітня та посадили під варту.

Однак, правоохоронці встановили, що фігуранти діяли у складі організованої групи та змінили кваліфікацію з ч.2 ст.307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) на частину 3 цієї статті. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 9 до 12 років.

Встановлено, що координувала діяльність ділків 33-річна жінка, яка залучила до «роботи» ще двох стриянок та трьох місцевих мешканців віком від 28 до 48 років.

За версією слідства, зловмисники продавали товар за допомогою телефонного зв’язку, переважно, наркозалежним особам, з якими були знайомі.

У ході розслідування, слідчими поліції здійснено 12 закупок наркотичних засобів – по дві у кожного фігуранта. Загальна вага доз «амфетаміну», «канабісу» та «PVP» склала 11,3 грама, а їх ціна – 5 тис. грн.

Контрольні закупки, а також вилучене під час санкціонованих обшуків, було скеровано на експертизу, яка підтвердила, що це наркотичні засоби та психотропні речовини.

Зазначимо, що за клопотанням прокурорів, у п’ятницю, 19 червня, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою був продовжений ще на місяць.

Наразі досудове розслідування триває, встановлюються усі обставини вчинення злочину.

Львівський портал інформував, що наприкінці квітня у Стрию поліція припинила діяльність зловмисників, причетних до збуту наркотиків. Наркоторгівлю у Стрию та на території району організували шестеро жителів райцентру віком від 30 до 36 років, з яких троє – жінки.

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