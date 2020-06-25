На Львівщині в дитячих візочках знайшли контрабанду ювелірного знаряддя

Через пункт пропуску «Краківець-Корчова» водій мікроавтобуса намагався незаконно ввезти в Україну ювелірне знаряддя вартістю 600 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.

Згідно з документами, водій перевозив з Польщі частини для дитячих візочків. Однак, під час сканування вантажу митники помітили сторонні предмети.

«Після вивантаження товару серед коробок з елементами дитячих візків митники знайшли понад 500 упаковок з ювелірними борами та лігатурою для сплавів білого золота. Про наявність цього товару водій у декларації не вказав», – йдеться в повідомленні.

За цим фактом склали протокол про порушення митних правил. Товар вилучили. Його точну вартість буде встановлено додатково, а справу скерують до суду.

Фото: Галицька митниця