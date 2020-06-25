Галицькі митники вилучили контрабандні $70 тисяч та гаджети на пів мільйона гривень

На Львівщині двоє українців спробували провезти через кордон понад 70 тисяч доларів США та гаджети на пів мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мостиського прикордонного загону.

Так, 24 червня у пункті пропуску «Краківець» викрили 35-річного мешканця Тернополя, який прямував у Польщу мікроавтобусом із солідною не задекларованою сумою валюти. 70 700 доларів США чоловік намагався незаконно перевезти через кордон, приховавши їх серед особистих речей.

У цьому ж пункті пропуску в іншого нашого співвітчизника вилучили продукцію Apple. Під час огляду вантажівки, яка слідувала до України, спільною прикордонно-митною групою було виявлено приховані ґаджети. Контрабандні ноутбуки, планшети та навушники чоловік сховав в ніші під напівпричепом.

Валюту та товари встановленим порядком вилучили співробітники Галицької митниці.

Фото: Мостиський прикордонний загін