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Галицькі митники вилучили контрабандні $70 тисяч та гаджети на пів мільйона гривень

Соломія Головіна

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На Львівщині двоє українців спробували провезти через кордон понад 70 тисяч доларів США та гаджети на пів мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мостиського прикордонного загону.

 

 

Так, 24 червня у пункті пропуску «Краківець» викрили 35-річного мешканця Тернополя, який прямував у Польщу мікроавтобусом із солідною не задекларованою сумою валюти. 70 700 доларів США чоловік намагався незаконно перевезти через кордон, приховавши їх серед особистих речей.

У цьому ж пункті пропуску в іншого нашого співвітчизника вилучили продукцію Apple. Під час огляду  вантажівки, яка слідувала до України, спільною прикордонно-митною групою було виявлено приховані ґаджети. Контрабандні ноутбуки, планшети та навушники чоловік сховав в ніші під напівпричепом.

Валюту та товари встановленим порядком вилучили співробітники Галицької митниці.

Фото: Мостиський прикордонний загін

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