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ДТП у Львові, в якій загинув 27-річний мотоцикліст: поліція затримала водія інкасаторського авто

Соломія Головіна

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У Львові поліцейські затримали водія інкасаторського автомобіля, причетного до смертельної ДТП, внаслідок якої загинув 27-річний  мотоцикліст.  Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як зазначають у поліції, наразі вирішується питання щодо повідомлення 27-річному львів’янину про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 24 червня, близько 11:00 год. на вулиці Липинського, 44 у Львові.

Як встановили правоохоронці, зіткнулись інкасаторський мікроавтобус «Фольксваген» та мотоцикл «КТМ». Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав мотоцикліст, 27-річний житель Львова. Чоловік був госпіталізований, проте, незважаючи на зусилля лікарів, помер у лікарні від отриманих травм.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до восьми років позбавлення волі.

Водія мікроавтобуса затримано, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Фото: поліція

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