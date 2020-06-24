У Львові мотоцикліст зіткнувся з інкасаторським автомобілем

Зранку 24 червня у Львові зіткнулись інкасаторський мікроавтобус «Фольксваген» та мотоцикл «КТМ». Внаслідок аварії постраждав 27-річний мотоцикліст. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась близько 11:00 год. на вулиці Липинського, 44.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись інкасаторський мікроавтобус «Фольксваген» та мотоцикл «КТМ». Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримав мотоцикліст, 27–річний житель Львова. Чоловіка госпіталізували, лікарі уточнюють його діагноз.

Також медики оглядають на місці ДТП водія інкасаторського автомобіля – однолітка травмованого мотоцикліста, також львів’янина.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Фото: поліція