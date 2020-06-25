Частині мешканців Львова 26 червня повернуть гарячу воду: адреси

У Львові завтра, 26 червня, ЛКП «Залізничнетеплоенерго» розпочне відновлювати подачу гарячої води своїм споживачам. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як зазначається, комунальне підприємство вже завершило проведення гідравлічних випробувань теплових мереж на щільність та міцність. Відтак з 16:00 год. 26 червня розпочне відновлювати подачу гарячої води своїм споживачам.

Зокрема, з 16:00 год. буде відновлено гаряче водопостачання до будинків за адресами:

від котельні на вул. С. Петлюри, 4а (вул. С. Петлюри, 2−53; вул. Любінська, 89−91 В (непарні); вул. Кульпарківська, 128−142 (парні), вул. Садова, 27а; вул. Чувашська, 29);

від котельні на вул. Кульпарківська, 95а (вул. Кульпарківська, 154−180 (парні); вул. Виговського, 67−89 (непарні); вул. Садова, 7−15 (непарні); вул. С. Петлюри, 34, вул. В. Великого, 48, 48а; вул. Перфецького, 3, 5, 11);

від котельні на вул. Шевченка, 362а (вул. Шевченка 318−416 (парні); вул. Річицька, 9);

від котельні на вул. Ожинова, 5 (вул. Біберовича, 9, 11, 13а; вул. Ожинова, 1; вул. Порічкова, 15);

від котельні на вул. Патона, 2а (вул. Виговського, 72; вул. Сигнівка, 3, 5, 7, 9, 11; вул. Любінська, 150−164 (парні); вул. Патона, 2−35; вул. П. Полтави, 34; вул. Ряшівська, 7, 9, 13, 15, 27; вул. Кричевського, 65);

від котельні на вул. Караджича, 11а (вул. Баштанна, 1, 3; вул. Виговського, 1−37 (непарні); вул. Гірника, 1; вул. Городоцька, 241−249 (непарні); вул. Головатого, 1−7; вул. Караджича, 13, 14, 14а, 16; 29а, б, в, вул. Любінська, 94−104 (парні); вул. Мисливська, 15, 27, 29; вул. Яворницького, 1а-11; вул. Патона, 2/2; 2/3; 2/4; 2/5; 2/6; 2/7; 12);

від котельні на вул. Широка, 79а (вул. Роксоляни, 33; вул. Широка, 64−100 (парні), вул. Суботівська, 2);

від котельні на вул. Сяйво, 17а (вул. Сяйво, 11, 13, 15; вул. Широка, 75, 77; вул. Вигоди, 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62; вул. Ангарна, 18; вул. Планерна, 12; вул. Доробок, 48; вул. Сластіона, 58; вул. Низинна, 52, 60);

від котельні на вул. Роксоляни, 26а (вул. Роксоляни, 28; вул. Повітряна, 92, 94, 65, 88, 68; вул. Сірка, 2, 25; вул. Суботівська, 7, 9, 11, 8, 10, 12; вул. Низинна, 2, 4, 5; вул. Мундяка, 8; вул. Калнишевського, 1, 2, 4, 4а, 6);

від котельні на вул. Величковського, 1 (будинки на вул. Величковського).

Натомість з 27 червня, у зв’язку з ремонтними роботами в котельні на вул. С.Петлюри, 4а тимчасово не буде подаватися гаряче водопостачання до 41 будинку за адресами вул. Кульчицька, 1−16в; вул. Виговського, 39−65(непарні); вул. Любінська, 95−107 (непарні)).

Відновлення гарячого водопостачання цих будинків заплановано 13 липня.

Як повідомляв Львівський портал, із 15 червня у Львові стартували щорічні гідравлічні випробування, відтак мешканці протягом місяця будуть без гарячої води.