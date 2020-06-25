82-річну львів'янку, яка вбила власного сина, взяли під домашній арешт

У Львові взяли під домашній арешт 82-річну місцеву мешканку, яка підозрюється в умисному вбивстві власного сина. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Власне, мова йде про інцидент, що стався 11 червня у квартирі 82-річної львів’янки, яка, за версією слідства, вчинила умисне вбивство власного сина. Під час конфлікту жінка взяла до рук кухонного ножа та поранила 58-річного постраждалого. Внаслідок гострої крововтрати чоловік помер.

Зазначимо, що у січні цього року фігурантка уже притягалась до кримінальної відповідальності за умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження своєму ж синові (під час перевищення меж необхідної оборони), тобто за вчинення злочину, передбаченого ст.124 КК України.

Цього разу її дії кваліфіковано за ч.1 ст.115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині). Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.

Зловмисниці обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Досудове розслідування триває.