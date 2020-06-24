У Мін’юсті розповіли, скільки вже заробили на платних камерах у СІЗО

За користування платними камерами у п’яти СІЗО вже заплатили понад 153 тисяч гривень. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Як зазначають у відомстві, ці кошти будуть спрямовані на проведення ремонтів у звичайних камерах слідчих ізоляторів.

На початку травня Львівський портал інформував про те, що в Україні запустили функціонування платних камер з поліпшеними умовами розміщення у слідчих ізоляторах.

Додамо, що вартість платної камери у Львівському слідчому ізоляторі становить 1 тисячу гривень за добу, 3,5 тисячі гривень – за тиждень та 4 тисячі гривень – за місяць.