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У Мін’юсті назвали найпопулярніші дитячі імена у 2020 році

Вероніка Рой

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Міністерство юстиції України оприлюднило перелік найпопулярніших імен, якими українці називали своїх новонароджених дітей у 2020 році. Про це інформує пресслужба Мін’юсту.

 

У 2020 році у більшості регіонів України найпопулярнішими імена, якими українці називали своїх діток, стали Артем та Софія.

Також батьки найбільше віддавали перевагу таким чоловічим іменам: Матвій, Максим, Давид, Нікіта, Михайло, Даниїл, Богдан, Андрій, Олександр, Іван та Василь.

Серед дівочих імен доволі популярними виявилися Анастасія, Анна, Марія, Аліса, Вікторія, Вероніка, Поліна та Луна.

Нагадаємо, раніше Львівський портал дані про найпопулярніші імена дітей, про кількість народжених трійнят та двійнят у 2019 році в області та про середній вік породіль. Детальніше про це читайте тут.

Зображення: Мін’юст

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