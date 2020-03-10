Народжені у 2019 році. Найцікавіші факти про малюків Львівщини

Головне управління статистики Львівщини оприлюднило дані про найпопулярніші імена дітей, про кількість народжених трійнят та двійнят 2019 році в області та про середній вік породілль, передає Львівський портал.

У 2019 році на Львівщині народилося майже 22 тисячі дітей, з яких понад 6 тисяч – у Львові. Слід відмітити, що в області порівняно із 2018 років на 6,2% народилося менше дітей.

Минулого року в області найчастіше для новонародженим донечкам давали імена: Софія, Анна, Вікторія, Вероніка, Анастасія, Соломія, Яна, Злата, Єва, Марія, Емілія, Марта, Мілана, Дарина, Діана.

А хлопчиків здебільшого називали так: Матвій, Максим, Артем, Данило, Владислав,Олександра, Давид, Макро, Дмитро, Денис, Дем’ян, Тимофій, Роман, Андрій, Юрій.

Цікавим є той факт, що імена, якими найохочіше називають дітей на Львівщині, вже кілька років не практично змінюються. Вони лише змінюють свою позицію в рейтингу.

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Якщо говорити про рейтинг дитячих імен у населених пунктах Львівщини, то у 11 районах хлопчиків називали Матвій, у 6 районах – Максим, у 3 – Артем. Також у лідерах імена Артем і Данило.

Щодо дівчаток, то у 13 населених пунктах області давали імена Софія, у чотирьох – Анна, у двох – Вероніка

Також минулого року на Львівщині народилося 324 пари двійнят та близнят, а також – шість трійнят.

Слід зазначити, що у 2019 році 10 дитину народили 16 матерів, 9 дитину – 11 мешканок Львівщини, 8 дитину – 17 жінок.

Найчастіше як хлопчики, так і дівчатка народжувалися у липні 2019 року. Найбільше дітей з’явилося на світ у вівторок та четвер, а найменше – у неділю.

Середній вік тих, які народили першу дитину у 2019 році на Львівщині – 25-29 років. Породіллі у віці 19 років і молодші народили 617 дітей. Також мешканки Львівщини у віці 45 років і більше минулого року народили 23 дітей.

Зображення: Головне управління статистики Львівщини