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У Львові судитимуть чоловіка, який побив продавчиню супермаркету та вкрав товар

Вероніка Рой

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Шевченківський районний суд Львова обрав запобіжний захід 38-річному чоловіку, котрий побив продавчиню супермаркету та поцупив товар. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Як повідомляється, інцидент трапився 14 червня у супермаркеті на вулиці Аральській, 12 у Львові. Тоді 38-річний львів’янин зайшов до магазину та декілька разів врадив продавчиню кулаком. Жінка просила її не кривдити, однак зловмисник, не реагуючи, завдав ще один удар по голові металевим лотком від ваги. Після цього постраждала віддала раніше судимому чоловіку пачку сигарет та пляшку горілки. Однак він взяв ще й морозиво, шоколад та цукерки і утік.

Цього ж дня грабіжника затримали поліцейські та оголосили підозру у вчиненні злочину. Згодом Шевченківським районним судом м. Львова фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді  тримання під вартою із альтернативою внесення понад 105 тисяч гривень застави.

Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За скоєне львів’янину загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі.

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