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У Львові рецидивіст побив 20-річну продавчиню і поцупив товар

Соломія Головіна

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У Львові поліцейські затримали 37-річного неодноразово судимого чоловіка, який побив продавчиню магазину на вулиці Аральській, забрав товар і втік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Інформація про грабіж надійшла правоохоронцям 14 червня близько 11 год. Як з’ясували поліцейські, чоловік побив 20-річну працівницю магазину, забрав товар та втік.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний неодноразово судимий  37-річний місцевий мешканець. Зловмисник затриманий, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі відкрили кримінальне за ч. 2 ст. 186 (грабіж) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі від чотирьох до шести років. Досудове розслідування триває.

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