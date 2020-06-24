На Львівщині семеро дітей-сиріт отримають власне житло

На Львівщині семеро дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа отримають квартири. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Квартири отримають діти з Радехівського та Яворівського районів, Дрогобича, Нового Роздолу, Стрия та Червонограда.

«На квартирних обліках в області перебуває 153 дитини-сироти та 213 осіб з числа дітей-сиріт. Ці діти ростуть і в повні 24 роки втрачають право на допомогу з помешканням від держави. Тому я наполегливо прошу місцеву владу активізувати свою роботу щодо пошуку житла, яке ми можемо придбати для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа», – розповів Юрій Холод.

Начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Володимир Лис зазначив, що минулого року коштом державного, місцевого та обласного бюджетів придбано житло для 55 осіб, а для 42 видано грошову компенсацію для придбання житла.

Львівський портал повідомляв, що у 2018 році на Львівщині 87 дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування отримали житло.