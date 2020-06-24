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Морська вода біля Одеси і Затоки не відповідає нормам

Соломія Головіна

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Морська вода на узбережжі Одеси та Затоки не відповідає нормативним вимогам. Про це повідомляє Одеський обласний лабораторний центр.

 

Як зазначається, в рекреаційних зонах  морського водокористування на пляжах  Одеси та  на пляжах Одеської області (Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони) було відібрано на санітарно-мікробіологічні показники  93 проби морської води,

«Із  них  не відповідало нормативним вимогам – 29 проб (пляжі  м. Одеса,   рекреаційна зона смт. Затока ); на санітарно-хімічні показники  досліджено 4 проби морської води, усі  відповідали гігієнічним  вимогам», – інформує Одеський обласний лабораторний центр.

Раніше Львівський портал публікував умови від Міністерства охорони здоров’я для відвідування пляжів під час епідемії коронавірусу. Також у відомстві розповіли, чи потрібні маски на пляжах.

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