Морська вода біля Одеси і Затоки не відповідає нормам

Морська вода на узбережжі Одеси та Затоки не відповідає нормативним вимогам. Про це повідомляє Одеський обласний лабораторний центр.

Як зазначається, в рекреаційних зонах морського водокористування на пляжах Одеси та на пляжах Одеської області (Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони) було відібрано на санітарно-мікробіологічні показники 93 проби морської води,

«Із них не відповідало нормативним вимогам – 29 проб (пляжі м. Одеса, рекреаційна зона смт. Затока ); на санітарно-хімічні показники досліджено 4 проби морської води, усі відповідали гігієнічним вимогам», – інформує Одеський обласний лабораторний центр.

Раніше Львівський портал публікував умови від Міністерства охорони здоров’я для відвідування пляжів під час епідемії коронавірусу. Також у відомстві розповіли, чи потрібні маски на пляжах.