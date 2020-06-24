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Мешканця Дрогобиччини будуть судити за незаконну рубку дерев на 38 тисяч

Соломія Головіна

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Слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо підозрюваного у незаконній порубці дерев у Дрогобицькому районі. За скоєне 49-річному місцевому мешканцю загрожує до 3 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як з’ясувалося, на початку листопада 2019 року на території одного з лісогосподарств Дрогобицького району 49-річний місцевий мешканець самовільно зрізав дерева породи ялиця. Сума завданих збитків становить більше 38 тисяч гривень.

Слідчі Дрогобицького відділу поліції повідомили чоловіку про підозру в скоєні злочину, передбаченого ч.1 ст.246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі до трьох років.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

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