Мале кільце, яке з’єднає дорогою два прикордонні села на Львівщині, обійдеться у мільярд

На Львівщині планують реалізувати проєкт, який об’єднає прикордонні села Тершів та Боберку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Як зазначається, заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко 24 червня провів робочу зустріч з представниками департаменту дорожнього господарства, Держгеокадастру, Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства щодо будівництва нової дороги Тершів – Боберка.

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У зв’язку з тим, що кілька років поспіль на території області є нагальна необхідність відремонтувати дорогу Мшанець-Стрілки, та зважаючи на факт того, що прилеглі автомобільні дороги потребують ремонту, Юрій Бучко запропонував реалізувати проєкт «Розвиток прикордонних доріг Львівських Карпат», у межах якого збудують дорогу Тершів – Боберка та відремонтують діючі автомобільні шляхи.

Будівництво цієї дороги допоможе налагодити транспортну логістику та зокрема утворить так зване мале коло. Відтак, мешканці області зможуть дістатись від Тершова до населених пунктів: Лаврів, Бабино, Головецько, Дністрик, Лімна, Боберка без об’їзду через Турку, а напряму новим дорожнім покриттям.

Окрім цього ця дорога є важливою, оскільки веде до території майбутнього національного природного парку «Королівські Бескиди».

У межах наради напрацювали дорожню карту автомобільного шляху. Юрій Бучко дав доручення відповідальним структурам впродовж тижня з’ясувати, чи пролягають відтинки майбутньої автомобільної дороги через лісосмугу, вивчити план територій та здійснити виїзд на огляд ділянок.

Окрім цього у ЛОДА зазначають, що протяжність нової дороги становитиме 67, 9 кілометрів. Орієнтовна вартість будівництва – 1 млрд гривень.

Нещодавно Львівський портал інформував про черговий пікет мешканців, які вимагали відремонтувати розбиту дорогу Мшанець-Стрілки. Детальніше про це читайте тут.

Зображення: ЛОДА