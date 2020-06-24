Львів’ян просять обмежити прогулянки дітей на майданчиках через ріст хворих на COVID-19

У Львові посилюють роботи з миття і дезінфікування дитячих майданчиків. Майданчики обгороджують сигнальною стрічкою після обробки конструктивних елементів відповідними дезінфікуючими засобами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У міськраді Львова просять батьків обмежити відвідування дітьми майданчиків, оскільки у місті фіксують збільшення кількості інфікованих на коронавірус.

«Ми прийняли рішення про щоденне миття і дезінфікування дитячих майданчиків, і апелюємо до батьків обмежити їх відвідування. Зараз майданчики миють і дезінфікують відповідними засобами, а після дезінфекції їх обгороджують. Адже відомо, що діти безпечно поводять себе на майданчиках, часом «облизують» елементи конструкцій на майданчика, беруть до рота різні речі. Тому за цим потрібно посилено слідкувати, бо діти є переносниками захворювання. А зараз на дитячих майданчиках, за сприятливих погодних умов, перебуває дуже багато батьків і дітей», – розповіла голова міського штабу протидії коронавірусу Галина Слічна.

Нагадаємо, Львівщина – третя область в Україні за кількістю хворих на COVID-19. Останній тиждень вона б’є рекорди COVID-19. Станом на ранок 24 червня на Львівщині COVID-19 виявили у 4423 людей. За останню добу діагноз «коронавірус» підтвердили у ще 203 осіб.

Своєю чергою головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що суттєве збільшення кількості заражень COVID-19 у Львівській області спричинене усуванням черги протестованих.

Фото: ЛМР