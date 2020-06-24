Кордони ЄС залишаться закритими для українців і після 1 липня

Європейський Союз, який у березні закрив кордони через пандемію коронавірусу, планує з 1 липня дозволити в’їзд на свою територію іноземцям. Однак, через збільшення кількості нових заражень Україна може опинитися в переліку країн, із яких в’їзд до ЄС заборонений. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на проєкт рішення Європейської комісії, який опинився в розпорядженні видання, передає УП.

За цим проєктом – який остаточно досі не узгоджений, але за даними New York Times розглядається як основний робочий – головним критерієм оцінювання відкриття кордонів ЄС для мешканців тієї чи іншої країни стане кількість нових заражень у країні за 14 останніх днів у відношенні до її населення.

За даними видання, дебати у ЄС переважно ведуться про те, чи пускати до ЄС мешканців тих держав, де зафіксовано менш як 16 нових заражень на 100 тисяч населення чи менше ніж 20 нових заражень (16 – це середній показних у країнах ЄС; показник у 20 дозволить пускати більше іноземців).

Між тим Україна не може розраховувати на жоден із цих варіантів. За статистикою МОЗ станом на 24 червня, за останні 14 днів виявлено 10 723 нових хворих. За оцінкою Держстату (а саме ці офіційні дані напевно використовуватиме ЄС), в Україні 41,8 млн населення. А це означає, що показник інцидентності України за 14 днів складає 25,65 випадку на 100 тисяч, що перевищує обидва встановлені ЄС критерії. До того ж цей показник продовжує зростати день за днем.

У разі якщо проєкт рекомендацій ЄК буде затверджений країнами-членами, це означатиме продовження заборони на в’їзд для несуттєвих поїздок (включаючи туризм) для мешканців України.

Зазначимо, що через зростання темпів поширення коронавірусної хвороби COVID-19, Україна потрапила до «червоної зони» ризику для відвідувачів країни.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно в Україні презентували інтерактивну онлайн-карту, яка дозволяє перевірити актуальний режим в’їзду та транзиту для громадян України у будь-якій країні світу.

Додамо, що станом на ранок 24 червня в Україні COVID-19 підтвердили у 39 014 людей. За останню добу діагноз «коронавірус» підтвердили у ще 940 осіб, що є новий антирекордом.