Загибель 38 щенят у літаку МАУ: відсторонено директора з вантажних перевезень

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» розпочала службове розслідування через загибель 38 щенят на борту літака, що 13 червня летів з Києва у Торонто. Також на цей час вирішено відсторонити з посади директора з вантажних перевезень. Про це зазначає пресслужба компанії.

У МАУ зазначають, що причину загибелі тварин досі не встановлено. Підставою для її встановлення є звіт, який видається канадською ветеринарною службою.

«Тим часом, у авіакомпанії МАУ розпочато власне службове розслідування, на час котрого відсторонено керівника Дирекції з вантажних перевезень та логістики, а також за власним рішенням авіакомпанії накладено ембарго на перевезення тварин повітряними суднами B767, починаючи з 19 червня 2020 року. Крім того, у рамках відкритого кримінального провадження розпочався процес надання документів Бориспільському відділку Національної поліції України», – мовиться у заяві.

Що стосується перевезення тварин безпосередньо рейсу Київ-Торонто, то у авіакомпанії відзначають, що усі тварини мали комерційне призначення. Лише одна тварина летіла із пасажиром. Авіакомпанія регулярно здійснює перевезення тварин на замовлення вантажовідправників до Північної Америки, Канади, Тель-Авіву тощо.

Як зазначають у МАУ, «перевезення породистих цуценят, особливо брахоцефалів, до котрих належать у тому числі французькі бульдоги, має певні ризики, котрі знають та розуміють власники даних тваринок».

«Тварини відправлялися вантажовідправниками як комерційний живий вантаж. Загальна кількість тварин на рейсі склала 559 собак та 89 котів, які були сформовані у 337 клітках. Розміщення тварин у клітках більше ніж одна дозволяється, якщо тварини можуть вільно рухатися та переміщатися. Клітки для тварин мають конструкцію, яка забезпечує вільну циркуляцію повітря. Такий стандарт кліток для транспортування відповідає вимогам LAR. На рейсі перевозилися собаки середнього віку 4 місяці (найпопулярніший вік для комерційних тварин, оскільки експорт тварин до більшості країн дозволяється після щеплення від сказу, яке робиться у зазначеному віці)», – наголошують у МАУ.

При цьому зазначається, що перевезення великої кількості тварин стало можливим, оскільки даний рейс був евакуаційним. Кількість пасажирів на рейсі склала 92 за 272 доступних пасажирських крісел. Вантажний відсік літака B767 внаслідок малої кількості пасажирів мав вільні ємності.

Водночас у авіакомпанії наголошують, що вантажний салон літака Boeing 767, у якому перевозилися тварини (передній, задній та балковий вантажний відсік) повністю вентилюються та є температурно регульованими, що забезпечується конструктивом повітряного судна.

«Тому будь-які маніпуляції стосовно відсутності повітря або неробочих систем кондиціювання виключаються авіакомпанією. Стан тварин під час перельоту зумовлюється великою кількістю факторів, у тому числі умовами транспортування та зберігання тварин до передачі авіакомпанії від вантажовідправників».

Раніше Львівський портал повідомляв, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі 38 цуценят під час авіаперельоту літаком МАУ до Канади.