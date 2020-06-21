Поліція розслідує загибель 38 цуценят у літаку МАУ

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі 38 цуценят під час авіаперельоту літаком МАУ до Канади. Про це Львівському порталу повідомили у МВС України.

Правоохоронці взялись розслідувати обставини загибелі 38 цуценят у літаку МАУ, що летів із Києва у Торонто.

Встановлено, що 13 червня у міжнародному аеропорту Торонто приземлився літак, який здійснював авіарейс «Київ-Торонто», на борту якого знаходились 500 цуценят. 38 із них загинули, інші постраждали від зневоднення.

Також поліція з’ясувала, що це був пасажирський рейс із 92 пасажирами на борту. У літаку знаходилось ще понад 3 тонни вантажу, враховуючи тварин.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ. Наразі триває слідство.

Водночас авіакомпанія МАУ 16 червня заявила, що не отримала жодних офіційних або інших документів ні від аеропорту Торонто, ні від авіаційної влади Канади, ні від хендлінгу, які б підтвердили загибель тварин під час перельоту.

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Більше того, в МАУ не надходили претензії ні з боку відправників, ні від одержувачів у Канаді щодо того, що перевезення тварин відбувалося неналежним чином.

Пізніше, 19 червня, на міжнародній сторінці авіакомпанії з’явилося повідомлення з визнанням загибелі тварин. На українській сторінці МАУ його немає.

«Усі в МАУ висловлюють співчуття щодо трагічної втрати життя тварин під час нашого рейсу. МАУ співпрацює з місцевими органами влади, щоб визначити, що сталося, та внести будь-які зміни, необхідні для запобігання виникненню подібної ситуації», – йдеться у повідомленні.