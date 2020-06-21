ОСТАННІ НОВИНИ

Поліція розслідує загибель 38 цуценят у літаку МАУ

Наталя Дуляба

|

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі 38 цуценят під час авіаперельоту літаком МАУ до Канади. Про це Львівському порталу повідомили у МВС України.

 

Правоохоронці взялись розслідувати обставини загибелі 38 цуценят у літаку МАУ, що летів із Києва у Торонто.

Встановлено, що 13 червня у міжнародному аеропорту Торонто приземлився літак, який здійснював авіарейс «Київ-Торонто», на борту якого знаходились 500 цуценят. 38 із них загинули, інші постраждали від зневоднення.

Також поліція з’ясувала, що це був пасажирський рейс із 92 пасажирами на борту. У літаку знаходилось ще понад 3 тонни вантажу, враховуючи тварин.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) ККУ. Наразі триває слідство.

Водночас авіакомпанія МАУ 16 червня заявила, що не отримала жодних офіційних або інших документів ні від аеропорту Торонто, ні від авіаційної влади Канади, ні від хендлінгу, які б підтвердили загибель тварин під час перельоту.

Більше того, в МАУ не надходили претензії ні з боку відправників, ні від одержувачів у Канаді щодо того, що перевезення тварин відбувалося неналежним чином.

Пізніше, 19 червня, на міжнародній сторінці авіакомпанії з’явилося повідомлення з визнанням загибелі тварин. На українській сторінці МАУ його немає.

«Усі в МАУ висловлюють співчуття щодо трагічної втрати життя тварин під час нашого рейсу. МАУ співпрацює з місцевими органами влади, щоб визначити, що сталося, та внести будь-які зміни, необхідні для запобігання виникненню подібної ситуації», – йдеться у повідомленні.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького з п’ятниці, 19 червня, відновив прийом пасажирських авіарейсів, що ...

Світ балету навиворіт
Соломія ГОЛОВІНА
Світ балету навиворіт

Витончені лінії силуетів, плавні рухи балерин і їхня невагомість завжди заворожують, викликають захоплення. Але за всією...

Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей

Якість і безпека для львів’ян є головними критеріями під час вибору продуктів. При цьому не надто важливо, товари якої ц...

Запахло виборами або що стоїть за комунальною кризою Львова
Наталя ДУЛЯБА
Запахло виборами або що стоїть за комунальною кризою Львова

Ще наприкінці травня у Ратуші забили на сполох: мовляв, через коронавірусну кризу бюджет Львова щомісяця не доотримує бі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...