У МОЗ розповіли, скільки людей може бути на весіллі під час карантину

В Україні проводити весілля на 50 людей не можна. На святкуванні може бути лише до 10 гостей. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 23 червня, передає УП.

«На 50 осіб проводити весілля неможливо згідно зі встановленими на сьогодні правилами. Ці заходи можливі виключно до 10 осіб», – сказав Степанов.

Хоча раніше очільник МОЗ говорив, що «святкувати весілля можна, якщо ви дотримуєтеся встановлених обмежувальних заходів».

«Зокрема, це соціальна дистанція по можливості – розумію, що це весілля, користування антисептиками та інші заходи, про які ми неодноразово казали», – пояснив очільник МОЗ.

Нагадаємо, раніше Львівський портал розповідав історію двох молодять, котрі 22 квітня, під час посилених карантинних заходів в Україні, відзначили весілля. Святкування проходило дистанційно за допомогою інтернету та з дотримання усіх карантинних заходів. Детальніше про це – за посиланням.