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Львів посів друге місце в Європі за економічним потенціалом

Вероніка Рой

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Львів потрапив до рейтингу міст Emerging Europe Awards 2020, що розвиваються та мають найсприятливіші умови для підприємництва. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Львів посів друге місце після Тбілісі в категорії «Економічний потенціал». За словами начальника управління інвестицій та проєктів Романа Старецького, такі результати значно підвищують авторитет Львова в очах міжнародної бізнес-спільноти, інвесторів, інших міст.

«Це чудова новина, Львів знову на вершині європейських рейтингів, знову міжнародні видання високо оцінюють потенціал міста, зокрема в контексті бізнесових можливостей. 6-е місце у загальному рейтингу Emerging Europe Awards 2020 – чудовий результат, попереду тільки столиці країн ЄС – Будапешт, Прага, Варшава тощо. Це безсумнівно посилює авторитет міста.. Це не може не дати результат в майбутньому…», – сказав він.

Додамо, що у рейтингу Emerging Europe Awards 2020 оцінювали 75 міст у країнах Східної Європі, Кавказу, Балкан та Балтії. Переможців визначили 70 запрошених міжнародних експертів і радників з інвестицій.

З рейтингом можна ознайомитися за цим посиланням.

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