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На Яворівщині злодії під приводом збору пожертв обікрали жінку

Ольга Денисяка

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21 червня у селі Добростани Яворівського району двоє чоловіків під приводом збору пожертв потрапили в будинок місцевої мешканки та вкрали в неї гроші. Грабіжників розшукали у Львові та відразу затримали. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Так, у селі Добростани Яворівського району невідомі особи під приводом збирання пожертв зайшли до жінки на подвір’я. Коли жінка відійшла, зловмисники проникли в будинок і викрали значну суму грошей. Після скоєного втекли на автомобілі Opel на іноземній реєстрації.

Того ж дня правоохоронці зупинили вказаний автомобіль на площі Міцкевича.

«У керманича було відсутнє водійське посвідчення, окрім того він мав ознаки наркотичного сп’яніння. Перевірка підтвердила, що останній вживав марихуану», – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначають, що водій та один з пасажирів є фігурантами кримінального провадження, яке слухають в суді міста Івано-Франківська за вчинення аналогічних злочинів.

18 та 26-річні затримані зізналися у скоєному. Повідомили, що частину грошей витратили на розваги, а ще частину відіслали через банківські термінали родичам в Мукачівський район. Наразі крадіїв затримали.

Також на 26-річного водія патрульні винесли об’єднану постанову за невиконання вимог дорожніх знаків, відсутність необхідних документів для керування транспортними засобами, а також склали протокол за керування транспортним засобом в стані сп’яніння.

Фото: поліція

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