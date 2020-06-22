ЛКП «Лев» шукає господарів для шести песиків

6 безпритульних собак із ЛКП «Лев» шукають нову домівку. Вік чотирилапих – від 1 до 6 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі підприємства.

РУДІК, 1 рік. Місце відлову: вул. Плетенецького. Молодий хлопчик, віддалено схожий на спанієля. Слухає старших і робить лише хороші вчинки.

НІК, 4 роки. Місце відлову: вул. Навроцького. Веселий собака, схожий на карликового лабрадора. Припускаємо, що був домашнім, бо виглядає доглянуто і має усі навички проживання з людиною.

ВАЙТІ, 1 рік. Місце відлову: вул. Тракт Глинянський. Маленький, білий від вуха до хвоста хлопчик. Ввічливий, дружній, не галасливий. Любить собак, людей і, можливо, котів.

ЮЯ, 1 рік. Місце відлову: вул. Коперника. Маленьке, чудесне, лисинятко. Блукала в Парку культури, і це наклало на неї відбиток – Юя дуже вихована, делікатна, культурна собачка.

АНЕЛЯ, 6 років. Місце відлову: вул. Чорновола-Торф’яна. Така приємна, ніжна собачка! Благородніша і глибша, ніж інші. Приїхала на повторну вакцинацію і має шанс знайти сім’ю.

СІМБА, 1 рік. Місце відлову: вул. Драгоманова. Вівчарка або метис вівчарки. Ідеальний хлопець, таких усі люблять. Сонячний, розумний. Виглядає дорослим, але ігри обожнює, як дитина.

Фото: ЛКП «Лев»