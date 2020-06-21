Олег Самчук: «Медпрацівник – це не про роботу, а про покликання і стан душі»

Головний лікар львівської лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук про самовіддану і жертовну працю медиків:

«”Consūmor aliis inserviendo” (“Світячи іншим, згораю сам”, лат.) – це наш життєвий принцип, бо медпрацівник –це не про роботу, це про покликання і стан душі.

У медицину не приходять байдужі до чужого горя, не йдуть ті, хто боїться відповідальності, чи хто хоче просто заробітку. У медицині є ті, хто любить людей і готовий жертвувати заради їхнього здоров’я власним, не очікуючи нічого натомість. Принаймні такі Люди оточували мене в Ковельському міськрайонному територіальному медоб’єднанні, такі поряд зі мною і у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. Велика удача бути серед вас!

Лікарі, медсестри, молодший медичний персонал і всі, хто працює в медицині, у складні часи епідемії, саме ви стоїте на передовій, воюючи за кожне життя. І я дякую вам за те, що Ви не зраджуєте собі та своїм принципам і, наражаючи себе на небезпеку, продовжуєте зберігати здоров’я кожному, хто цього потребує. Перепрацьовуєте замість того, щоб обіймати рідних, не скаржитеся, хоча і є на що, не уникаєте відповідальності, а навпаки, берете її ще більше. Особисто для мене ви – герої, які щодня віддають частинку своїх сил і нервів, аби хтось інший, абсолютно чужий, не втратив близької людини чи якості життя.

Мурал «Подяка лікарю», який з’явився на стінах нашої лікарні, – подяка медпрацівникам по всій Україні. Це маленька можливість нагадати про вашу значимість, про те, що вас мають цінувати, вам мають довіряти не лише з нагоди свята, а кожен день, який ви проживаєте заради своїх пацієнтів.

Бажаю усім, хто присвятив своє життя медицині, міцного здоров’я, можливості для самореалізації і втілення усіх медичних мрій! І, звісно, аби якомога більше ваших пацієнтів одужувало».