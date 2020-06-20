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Сонця не буде: погода на Львівщині на 21 червня

Наталя Дуляба

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У неділю, 21 червня, у Львові та області знову прогнозують грози та шквали. Місцями дощі будуть сильними. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Температура повітря вночі становитиме 12-17 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +24°С. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями шквали до 15-20 м/с.

Хмарно. По всій території Львівщини пройдуть грози, на півдні області – сильні дощі.

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Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки під час грози:

  • якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть всі вікна та двері, у приміщенні не повинно бути протягу – притягує кульову блискавку;
  • найкраще ховатись у автомобілі або в будинку із громовідводом. Автомобіль у жодному випадку не можна паркувати під деревами або високими конструкціями, потрібно зачинити вікна авто, зняти антену, зупинитися і перечекати негоду;
  • не можна ховатися від зливи під деревом – воно притягує блискавки. Крім того, є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись під натиском вітру;
  • уникайте металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач;
  • якщо ви опинилися в лісі, не ховайтеся від грози на підвищенні. Тримайтеся місця, де низькі дерева;
  • якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі. Бажано, щоб місце було сухим, адже волога земля сильніше проводить електрику. Не лягайте, краще присісти, щоб мати якомога менше площі прилягання до землі;
  • всі електричні прилади, в тому числі мобільні телефони, є своєрідними приймачами для блискавок. Тому ні в якому разі не користуйтеся ними під час грози, краще їх вимкнути з мережі;
  • не можна купатися у водоймах під час грози. Якщо ви на човні і бачите, що наближається негода, намагайтеся якнайшвидше дістатись до берега;
  • якщо гроза застала вас під час прогулянки на велосипеді чи мотоциклі, терміново зупиніться – це небезпечно.

Нагадаємо, минулих вихідних на Бродівщині у 16-річного хлопця вдарила блискавка. Гроза хлопця застала у полі, коли той пас худобу. Юнак помер на місці.

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