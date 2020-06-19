ОСТАННІ НОВИНИ

Водій вантажівки хотів перевезти контрабанду сиру та взуття у ящиках для інструментів

Вероніка Рой

|

На кордоні з Польщею митники затримали контрабанду сиру та взуття на 250 тисяч гривень, яку українець намагався перевезти у ящиках для інструментів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

 

Контрабанду сиру та взуття митники затримали у пункті пропуску «Краківець – Корчова». Водій вантажівки до митного контролю подав товаросупровідні документи, згідно з якими перевозив дитяче харчування. Також у митній декларації чоловік вказав про відсутність будь-яких товарів, що підлягають оподаткуванню.

Однак під час огляду вантажівки в ящиках для інструментів митники знайшли 90 пар італійського взуття та 245 кг польського сиру. Орієнтовна вартість товарів склала 250 тисяч гривень.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Товар було вилучено.

Фото: Галицька митниця

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Світ балету навиворіт
Соломія ГОЛОВІНА
Світ балету навиворіт

Витончені лінії силуетів, плавні рухи балерин і їхня невагомість завжди заворожують, викликають захоплення. Але за всією...

Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей

Якість і безпека для львів’ян є головними критеріями під час вибору продуктів. При цьому не надто важливо, товари якої ц...

Запахло виборами або що стоїть за комунальною кризою Львова
Наталя ДУЛЯБА
Запахло виборами або що стоїть за комунальною кризою Львова

Ще наприкінці травня у Ратуші забили на сполох: мовляв, через коронавірусну кризу бюджет Львова щомісяця не доотримує бі...

«Велике будівництво»: як монополія зриває ремонт доріг на Львівщині
Юрій Шумак
«Велике будівництво»: як монополія зриває ремонт доріг на Львівщині

На початку квітня Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») відзвітувало про початок «великого будів...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...