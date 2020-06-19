Водій вантажівки хотів перевезти контрабанду сиру та взуття у ящиках для інструментів

На кордоні з Польщею митники затримали контрабанду сиру та взуття на 250 тисяч гривень, яку українець намагався перевезти у ящиках для інструментів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Контрабанду сиру та взуття митники затримали у пункті пропуску «Краківець – Корчова». Водій вантажівки до митного контролю подав товаросупровідні документи, згідно з якими перевозив дитяче харчування. Також у митній декларації чоловік вказав про відсутність будь-яких товарів, що підлягають оподаткуванню.

Однак під час огляду вантажівки в ящиках для інструментів митники знайшли 90 пар італійського взуття та 245 кг польського сиру. Орієнтовна вартість товарів склала 250 тисяч гривень.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Товар було вилучено.

Фото: Галицька митниця