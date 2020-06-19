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Вночі на Золочівщині вщерть згорів житловий будинок

Ольга Денисяка

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В ніч на 19 червня у селі Городилів Золочівського району спалахнув житловий будинок. Під час пожежі ніхто не постраждав, однак будівля згоріла повністю. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Про пожежу надзвичайники довідались о 03:40 год. Займання виникло в глинобитному житловому будинку площею 50 квадратних метрів.

На те, аби загасити полум’я, вогнеборцям знадобилось майже година. Повністю ліквідувати пожежу вдалося о 04:35 год.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Втім вогонь встиг повністю знищити будинок.

«Вогнеборці не допустили поширення вогню на сусідню будівлю. До ліквідації пожежі залучили 7 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки», – повідомили у ДСНС.

Наразі встановлюються причини та обставини виникнення пожежі.

Фото: ДСНС

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