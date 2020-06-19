«Місце щасливих людей». Як виглядатиме громадський простір на честь Скрябіна

На площі Олекси Гасина у Львові облаштують новий інтерактивний громадський простір «Місце щасливих людей», присвячений співаку Андрію Кузьменку. Власне 19 червня виконавчий комітет ЛМР погодив для цього відповідну проєктно-кошторисну документацію. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Згідно із рішенням, замовником будівельних робіт по облаштуванню громадського простору визначено Галицьку районну адміністрацію.

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«Нині презентуємо доопрацьовану готову версію цього проєкту зі встановленим кошторисом, що був суттєво зменшеним. Фактично, у візуалізації можна побачити об’єкти, як то все має виглядати… Із експертним висновком ми передаємо готовий проєкт Галицькій РА, і далі адміністрація може оголошувати тендер на будівельні роботи», – зазначив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

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Ще раніше Львівський портал повідомляв, що у 2015 році було оголошено конкурс на проєкт громадського простору «Місце щасливих людей». У 2016-ому міська рада повідомила про збір коштів на реалізацію проєкту «Місця щасливих людей». Згодом батьки Андрія Кузьменка звернулись до міського голови з проханням не спекулювати на будівництві скверу імені Кузьми. Таке рішення рідні виконавця прийняли після того, як виконавчий комітет Львівської міськради декілька разів перезатверджував локацію майбутнього скверу.

Додамо, що попри те, що розмови про сквер пам’яті Кузьми Скрябіна тягнуться з 2015 року, його досі не облаштували у Львові.

Візуалізація: ЛМР